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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban

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Szerző: hirado.hu
2026.06.26. 12:46

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Fejbe lőtt ember holttestét emelték ki a tóból, sajtóinformációk szerint a férfi öngyilkosságot követhetett el.

Egy holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között, a Balatonban – számolt be a 24.hu. A portál egyik olvasója szerint a megtalált férfi fejbe lőtte magát.

Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az esettel kapcsolatban a lap kérdéseire reagálva elmondta, hogy a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit.

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Felidézték, hogy korábban egy idős férfi is fejbe lőtte magát a veszprémi Barátság parkban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka )

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