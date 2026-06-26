Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban

Egy holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között, a Balatonban – számolt be a 24.hu. A portál egyik olvasója szerint a megtalált férfi fejbe lőtte magát.
Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az esettel kapcsolatban a lap kérdéseire reagálva elmondta, hogy a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit.
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Felidézték, hogy korábban egy idős férfi is fejbe lőtte magát a veszprémi Barátság parkban.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka )
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