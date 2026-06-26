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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Augusztus 1-jétől drágább lesz taxival utazni

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.26. 16:10

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Augusztus elsejétől drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek – kiemelten a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület –, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot.

Az érdekképviseleti szervezetek

a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt három évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták

– olvasható az elfogadott előterjesztésben.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Róka Dániel) 

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