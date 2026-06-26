Augusztus 1-jétől drágább lesz taxival utazni

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület.
A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek – kiemelten a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület –, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot.
Az érdekképviseleti szervezetek
a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt három évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták
– olvasható az elfogadott előterjesztésben.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Róka Dániel)