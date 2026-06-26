Augusztus 1-jétől drágább lesz taxival utazni

Augusztus elsejétől drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek – kiemelten a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület –, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot. Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt három évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták – olvasható az elfogadott előterjesztésben. Kapcsolódó tartalom Nem mind arany, ami csillog: így vizsgázott a vendéglátás és a taxizás a hatósági ellenőrzésen A kormányhivatalok a kiemelt turisztikai időszakban 279 vendéglátó egység ellenőrzését végezték el, és minden harmadik esetben fedeztek fel jogszabálysértést. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Róka Dániel)