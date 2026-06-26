Aláírta Sulyok Tamás az uniós források hazahozataláról szóló törvényt

Magyar Péter miniszterelnök szerint a salátatörvény legfontosabb eleme az Integritás Hatóság jogköreinek megerősítése.

A Magyar Közlönyben még nem jelent meg, de a parlament honlapjára kitett irományból kiderül, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken aláírta a törvényt – szúrta ki a Hvg.hu.

A portál felidézte, hogy a parlament kedden döntött az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslatot 142-39 arányban 3 tartózkodás mellett fogadták el, és az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

A salátatörvény lényegét a magyar kormányfő egy videóban mutatta be. Magyar Péter a törvényről szólva kiemelte, hogy annak

legfontosabb eleme az Integritás Hatóság jogköreinek megerősítése.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitja az új Országgyűlés alakuló ülését az Országházban 2026. május 9-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)