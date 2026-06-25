„Vitézy újraindította a fővizsgáztatást, ami eddig is ment” – üzent a Fidesz a közlekedési és beruházási miniszternek

„Vitézy Dávid megint elhasalt. Ezúttal a Dunakeszi Járműjavító ügyében” – olvasható a Fidesz Havasi Bertalan által az MTI-hez eljutatott közleményében.

„Nem fosztogatnak, hanem osztogatnak” – írták, utalva ezzel a jereváni rádiós viccre az 1980-as évekből.

„A Dunakeszi Járműjavítót a Fidesz-kormány megmentette a bezárástól, és ezzel megmentette több száz család munkahelyét”

– emelték ki. Az ellenzéki párt közleménye szerint a Dunakeszi Járműjavítót „Vitézy Dávid brüsszeli haverjainak szankciós intézkedései hozták lehetetlen helyzetbe”.

„A brüsszeli szankciós politika rengeteg kárt okozott a magyar gazdaságnak, amit a nemzeti kormány folyamatosan igyekezett elhárítani”

– hangsúlyozták. „A Dunakeszi Járműjavítót megmentő döntéshozók és -végrehajtók tiszteletet és elismerést érdemelnek, nem pedig elmarasztalást és támadást a közlekedéspolitika útvesztőiben szánalmasan bolyongó kezdő minisztertől”– tették hozzá.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban. A tárcavezető azt is írta, hogy a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása a közlekedési szakminiszter szerint hosszabb időt vesz majd igénybe. „Amiben viszont azonnal tudtunk lépni, az az InterCity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos, a MÁV részéről” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)