Vitézy Dávid: Az Európai Bizottság jóváhagyta a kormány helyreállítási tervét

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar kormány helyreállítási tervét, így következhet a végrehajtási szakasz – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón.

A tárcavezető a kormányzati sajtótájékoztatón közölte: jövő héten új vonatok beszerzéséhez szükséges törvénymódosításokat nyújtanak be a parlamentnek, aminek eredményeként létrejön egy állami vonatlízing cég.

Kiemelte: korrigálni szeretnék az előző kormány vasútrombolását, ezért augusztus 1-jétől Komló és Dombóvár között újraindul a személyforgalom, szeptembertől pedig Miskolc és Tiszaújváros között indul újra a vasúti közlekedés.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)