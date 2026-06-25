Rendőrségi akció volt a Semmelweis Egyetemen, egy klinikai vizsgálat miatt indult nyomozás

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség szerdán a Semmelweis Egyetem Üllői út 26. szám alatti központi épületéhez. A Blikk megkeresésére a rendőrség megerősítette, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala végzett helyszíni nyomozati cselekményeket az intézményben.

A hatóság közlése szerint az intézkedés egy folyamatban lévő büntetőeljáráshoz kapcsolódik, a nyomozás érdekeire tekintettel azonban további információkat nem adtak. A rendőrségi akció napján Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arról írt közösségi oldalán, hogy a kormány „Tisztítótűz” művelete az egészségügyben is folytatódik. A miniszter szerint a cél a tisztességes egészségügyi dolgozók védelme, valamint a visszaélések feltárása és felszámolása.

Az Index szerint a mostani intézkedés nem hálapénzes ügyhöz kapcsolódik, mivel az ilyen esetek vizsgálata a Nemzeti Védelmi Szolgálat hatáskörébe tartozik. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalának feladata többek között a bűncselekményekből származó jövedelmek és az azokhoz kapcsolódó vagyon felkutatása, azonosítása, valamint a büntetőeljárási törvényben meghatározott vagyon-visszaszerzési eljárások lefolytatása.

A Semmelweis Egyetem csütörtök reggel közleményben reagált a történtekre. Az intézmény honlapján azt írta, hogy teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. A közlemény szerint a rendőrség szerdán 14 órakor jelent meg a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján. Az érintett intézmény vezetőjének tájékoztatása alapján az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik.

Az egyetem jelezte azt is, hogy a folyamatban lévő eljárás miatt jelenleg nem áll módjában további tájékoztatást adni.

A Portfolio. szerdai értesülései szerint a rendőrség nagy erőkkel érkezett a Semmelweis Egyetem belső központi épületéhez. A lap megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata megerősítette a hatósági intézkedés tényét, és közölte, hogy az egy folyamatban lévő büntetőeljárással függ össze.

A Semmelweis Egyetem kiemelte, hogy önmagában a helyszíni nyomozati cselekmény ténye nem jelent és nem bizonyít semmilyen jogsértést vagy bűncselekmény elkövetését az intézménnyel kapcsolatban.

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Kiemelt kép: A Semmelweis Egyetem Rektori Épületének részlete (Fotó: MTI/Balaton József)