Navracsics Tibor: A Fidesznek ismét közösséget kell szerveznie, és újra meg kell tanulnia beszélni az országgal

Navracsics Tibor úgy fogalmazott, hogy a Fidesz kommunikációja az elmúlt években elsősorban a szélesebb tömegek megszólítására épült, miközben háttérbe szorult az érvelő, részletesebb közéleti párbeszéd. Ennek következtében – mint mondta – fokozatosan meggyengült a kapcsolat a városi értelmiséggel és a középosztály jelentős részével, amely már a 2022-es választási kampány idején is érzékelhető volt.
A politikus szerint a választási vereségért a párt minden szereplője visel felelősséget, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Fidesznek most ismét közösséget kell szerveznie, és újra meg kell tanulnia beszélni az országgal. Ennek részeként fontosnak nevezte olyan közösségi fórumok és szervezetek létrehozását, amelyek hozzájárulhatnak a polgári oldal újjászervezéséhez.
Fordulópontot jelentett a migrációs válság
Az Európai Unióval fennálló kapcsolatokról szólva Navracsics Tibor emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság között már korábban is voltak viták, azonban szerinte a 2015-ös migrációs válság jelentette a fordulópontot, amikor jelentősen megromlott a két fél közötti párbeszéd.
Az uniós forrásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy 2022-ben sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal azokról a dokumentumokról, amelyek lehetővé tették a támogatások folyósítását, ezért állítása szerint nem igaz, hogy az elmúlt években egyetlen euró sem érkezett Magyarországra. Hozzátette, hogy a jelenlegi kormány több olyan feltételt is elfogadott, amelyeket a korábbi kabinet nem tartott elfogadhatónak.
Új feladatot kapott a Fideszen belül
Navracsics Tibor kitért arra is, hogy bár korábban a politikából való visszavonulását helyezte kilátásba, a választási vereség után úgy érzi, minden tapasztalt politikusra szükség van a közösség újjáépítésében. Elmondta, hogy a Fidesz és a KDNP közös önkormányzati kabinetjének vezetésével bízták meg, feladata pedig a polgármesterekkel, megyei vezetőkkel és helyi képviselőkkel való kapcsolattartás.
Az önkormányzati rendszerről szólva úgy vélte, újra kell gondolni az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást, valamint a finanszírozás rendszerét. Ugyanakkor hangsúlyozta: minden települést megillet az önkormányzáshoz való jog, ezért nem támogatná a kistelepülések önállóságának megszüntetését.
A jobboldali média helyzete
Az interjúban a jobboldali médiáról is beszélt. Elmondása szerint Ferencz Orsolyával közösen írt nyílt levelük célja az volt, hogy szolidaritást vállaljanak azokkal az újságírókkal, akik elveszítették a munkájukat, valamint felhívják a figyelmet arra, hogy a megerősödött nemzeti vállalkozói rétegnek erkölcsi felelőssége is van a polgári közösség támogatásában.
A Tisza Párt által kezdeményezett cikluskorlátozásokról Navracsics Tibor úgy nyilatkozott: nem tartja indokoltnak az ilyen szabályozásokat, mert szerinte azok a politikai verseny adminisztratív korlátozását jelenthetik, ami nincs összhangban a parlamentarizmus hagyományaival.
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Kiemelt kép: Navracsics Tibor (Fotó: Koszticsák Szilárd)