Navracsics Tibor: A Fidesznek ismét közösséget kell szerveznie, és újra meg kell tanulnia beszélni az országgal

Fordulópontot jelentett a migrációs válság

Az Európai Unióval fennálló kapcsolatokról szólva Navracsics Tibor emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság között már korábban is voltak viták, azonban szerinte a 2015-ös migrációs válság jelentette a fordulópontot, amikor jelentősen megromlott a két fél közötti párbeszéd.

Az uniós forrásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy 2022-ben sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal azokról a dokumentumokról, amelyek lehetővé tették a támogatások folyósítását, ezért állítása szerint nem igaz, hogy az elmúlt években egyetlen euró sem érkezett Magyarországra. Hozzátette, hogy a jelenlegi kormány több olyan feltételt is elfogadott, amelyeket a korábbi kabinet nem tartott elfogadhatónak.

Új feladatot kapott a Fideszen belül

Navracsics Tibor kitért arra is, hogy bár korábban a politikából való visszavonulását helyezte kilátásba, a választási vereség után úgy érzi, minden tapasztalt politikusra szükség van a közösség újjáépítésében. Elmondta, hogy a Fidesz és a KDNP közös önkormányzati kabinetjének vezetésével bízták meg, feladata pedig a polgármesterekkel, megyei vezetőkkel és helyi képviselőkkel való kapcsolattartás.

Az önkormányzati rendszerről szólva úgy vélte, újra kell gondolni az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást, valamint a finanszírozás rendszerét. Ugyanakkor hangsúlyozta: minden települést megillet az önkormányzáshoz való jog, ezért nem támogatná a kistelepülések önállóságának megszüntetését.

A jobboldali média helyzete

Az interjúban a jobboldali médiáról is beszélt. Elmondása szerint Ferencz Orsolyával közösen írt nyílt levelük célja az volt, hogy szolidaritást vállaljanak azokkal az újságírókkal, akik elveszítették a munkájukat, valamint felhívják a figyelmet arra, hogy a megerősödött nemzeti vállalkozói rétegnek erkölcsi felelőssége is van a polgári közösség támogatásában.

A Tisza Párt által kezdeményezett cikluskorlátozásokról Navracsics Tibor úgy nyilatkozott: nem tartja indokoltnak az ilyen szabályozásokat, mert szerinte azok a politikai verseny adminisztratív korlátozását jelenthetik, ami nincs összhangban a parlamentarizmus hagyományaival.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor (Fotó: Koszticsák Szilárd)