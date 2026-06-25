Merkely Béla szerint nincs félnivalója a Semmelweis Egyetemnek a „Tisztítótűztől"

Miközben az ország legmodernebb optikai testszkennerét adta át a Semmelweis Egyetem (SE) Rehabilitációs Klinikáján, az intézmény rektorát a sajtó az egyetemen történt nyomozati vizsgálatról is kérdezte, amit a Készenléti Rendőrség Vagyonvisszaszerzési Hivatala folytatott le. Dr. Merkely Béla szerint nincs félnivalója az egyetemnek a Magyar Péter és az egészségügyben Hegedűs Zsolt nevével fémjelzett „Tisztítótűz" miatt.

Az Index beszámolója szerint az SE Rehabilitációs Klinikáján egy mintegy 302 millió forintos fejlesztési csomagot adtak át, amelynek legizgalmasabb darabja az ország legmodernebb optikai testszkennere, az úgynevezett perométer.

A portál csütörtöki cikkében arról írt, hogy a perométer mellett több fontos beszerzés is erősíti az intézmény diagnosztikai hátterét, ezeket dr. Merkely Béla kollégájával, dr. Cserháti Péterrel, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika igazgatójával mutatta be Merkely Béla rektor elmondta, hogy

a beruházásokat az egyetem saját bevételeiből finanszírozta, amit elsősorban a mintegy hatezer külföldi hallgató tandíja tesz lehetővé.

A rektor arra a kérdésre, hogy van-e elegendő utánpótlás a rehabilitációs területen, elmondta: az Egészségtudományi Karon a gyógytornász és fizioterapeuta szak az egyik legnépszerűbb, a felvételi ponthatár pedig majdnem olyan magas, mint az általánosorvos-képzésben. Hozzátette, hogy a munkaerő-elvándorlás a szakterületen nem jellemző – az orvosok körében az elmúlt tíz évben mindössze hárman mentek külföldre.

A rehabilitációs központban évente nagyjából háromezer beteget látnak el, és a klinika kapacitása szinte teljesen telített: a kihasználtság 98 százalékos. A rektor szerint a társadalom öregedésével a kereslet csak nőni fog.

Mint arról a közmédia is beszámolt szerdán nagy erőkkel vonult ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala az SE Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájára. A hatóság egy folyamatban lévő büntetőeljárásra hivatkozva nem árult el részleteket, és azt sem közölte, milyen minőségben érintett az egyetem vagy annak dolgozói.

Az Index cikke szerint az ügyet politikailag az tette robbanékonnyá, hogy a razzia napján Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon azt írta:

„A Tisztítótűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz. Ez nem kampány, hanem világos kormányzati elv: a tisztességes egészségügyi dolgozókat megvédjük, a visszaéléseket pedig feltárjuk és felszámoljuk.”

A Magyar Péter miniszterelnök által meghirdetett korrupcióellenes intézkedéssorozattal összefüggésben az Index fontosnak tartotta leszögezni, hogy a Semmelweis Egyetemen vizsgálatot tartó Vagyonvisszaszerzési Hivatal nem azonos a Tisza-kormány által tervezett, hasonló nevű új hatósággal. A korábbi szerv egyébként a bűncselekményből származó vagyon felkutatásával foglalkozik – fűzték hozzá.

Az eseményen amikor a rektort arról kérdezték, van-e félnivalója a SE-nek az úgynevezett „Tisztítótűztől”, Merkely Béla úgy válaszolt: „Szerintem nincs.”

A rektor szerint a nyomozati vizsgálatnak nincs köze az átadott fejlesztésekhez vagy az egyetem működéséhez:

tájékoztatása szerint a Készenléti Rendőrség egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszerfelhasználás kérdését vizsgálta a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán.

Az egyetem ezt korábban hivatalos közleményben is megerősítette. E szerint szerdán délután került sor a rendőrségi intézkedésre, amely egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal, ám a folyamatban lévő eljárásra tekintettel egyelőre nem tud további részleteket közölni. Arról még semmilyen hivatalos információ nincs, milyen ügyhöz kötődik pontosan a nyomozás, vannak-e gyanúsítottak, és hogy a helyszíni cselekménynek lesz-e folytatása. Annyi azonban a rektor szavaiból kiderült:

az SE vezetése nem tart attól, hogy az ügy nagyobb kört érintene

– olvasható az Index esetében.

Kiemelt kép: Merkely Béla, az SE rektora (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)