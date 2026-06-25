Megjelenítik az Országgyűlés honlapján a szavazásokról való hiányzásokat

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban – közölte a politikus a Facebook-oldalán csütörtökön.

Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az Országgyűlés négy ülésétől „jónéhány képviselő látványosan távol maradt”. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen

az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka, minden más előtt

– tette hozzá.

Rámutatott: az Országgyűlésről szóló törvény szerint

ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj-megvonásról dönthet.

Forsthoffer Ágnes rögzítette: a kirívóan magas képviselői hiányzásokkal érintett párt határidőben benyújtotta a korábbi szokások szerinti rövid nyilatkozatát, mely szerint a májusi távolléteket kivétel nélkül igazoltnak tekinti. Jelezte: ezt követően külön kérésére benyújtották a hiányzások részletes indoklását is. „Nem szeretném minősíteni a megjelölt okokat, vagy megkérdőjelezni azok valódiságát” – fogalmazott, majd hozzátette, „egy bizonyosan látszik: az elmúlt időszakban elromlott az erkölcsi iránytű”.

Leszögezte: ezen a jövőben változtatni kell, a közbizalom újjáépítése és megtartása érdekében. Mint írta, a tanulságokat levonva, a részben sajátos ülésezési rendre is tekintettel, májusra tiszteletdíj megvonását nem rendelte el.

Az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte azonban a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető – tudatta.

Azt írta, júniustól kezdődően az Országgyűlés munkarendje kiszámíthatóvá vált.

„Úgy vélem, hogy a jövőben kizárólag egészségügyi ok, valamint hivatalos, országgyűlés/kormány általi kiküldetés, kötelezettség méltányolható igazolt hiányzásként” – fejtette ki, hozzátéve, hogy „a legfelemelőbb természetesen az lenne, ha a képviselői jelenlétet nem a pénzügyi szankciók garantálnák, hanem a felelősségtudat és a lelkiismeret”.

Bejegyzését zárva Forsthoffer Ágnes egyre jobb egészséget kívánt a képviselők további munkájához.

A parlament honlapján elérhető adatbázis szerint a hiányzásokban érintett 17 képviselő túlnyomó többsége fideszes.

Kiemelt kép: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)