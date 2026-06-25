Májusban a foglalkoztatottak száma több mint 4,5 millió, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt a KSH szerint

Májusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer volt. A munkanélküliek száma 209 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35 ezerrel nőtt, az egy évvel korábbinál 15 ezerrel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7 ezerrel csökkent, de alig 800-zal volt csak kevesebb, mint egy éve.

A március-májusi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 640 ezer volt, 33 ezerrel elmaradt az egy évvel korábbitól.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 448 ezren dolgoztak, 53 ezerrel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer.

A 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta 75,0 százalék volt, lényegében megegyezett az egy évvel ezelőttivel.

A március-májusban a 15-74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 208 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt.

A munkakeresés átlagos időtartama 13,3 hónap volt, a munkanélküliek 31,7 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 10,4 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 6,7 százalékponttal 31,4 százalékra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,7 százalékponttal, 36,9 százalékra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. május végén az egy évvel korábbihoz képest 3,5 százalékkal, 215 ezer főre mérséklődött – közölte a KSH.

Kapcsolódó tartalom Áprilisban 772 200 forint volt a bruttó átlagkereset a KSH szerint A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezménynek köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

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