Magyar űrügynökséget hozna létre Tanács Zoltán és Kapu Tibor

Komoly bejelentéseket tett csütörtökön a Millenáris Parkban a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán Kapu Tibort kérte fel a Hunor-program vezetői posztjára, valamint arra, hogy közösen fektessék le a magyar űrtevékenység következő fejezetének alapjait. A tárcavezető egy magyar űrügynökség létrehozásáról is beszélt a rendezvényen.

Kapu Tibor felbocsátásának első évfordulóján komoly bejelentéseket tett Tanács Zoltán a Millenáris Parkban – tudósított a 24.hu. A portál beszámolója szerint a Tisza-kormány tudományos és technológiai minisztere elmondta, hogy bár a Hunor – Magyar Űrhajós Program 2026 végén hivatalosan befejeződik, a magyar űrtevékenységnek ezzel nem lesz vége.

A miniszter ugyanis felkérte Kapu Tibort a Hunor-program vezetői posztjára, valamint arra, hogy közösen fektessék le a magyar űrtevékenység következő fejezetének alapjait.

Tanács Zoltán szerint három fontos feladatuk lesz. Elsőként az űripart a magyar gazdaság egészének ügyévé akarják tenni: nemcsak néhány cégnek, hanem a startupoknak is szerepet szánnak. Ennek részeként megerősítenék a kapcsolatot az Európai Űrügynökséggel.

Emellett létrehoznának egy magyar űrügynökséget, valamint már dolgoznak egy magyar űrtörvény megalkotásán is.

Kapu Tibor beszédében jelezte: munkájának célja az lesz, hogy ne kelljen újra 45 évet várni a következő, minden magyart egyesítő pillanatra – áll a 24.hu-n elérhető beszámolóban.

Tanács Zoltán: Magyarországnak tovább kell erősítenie kapcsolatát az Európai Űrügynökséggel

Ahogyan arról szerdán a hirado.hu is beszámolt, a tudományos és technológiai miniszter Facebookon egyebek között arról írt, hogy Magyarországnak tovább kell erősítenie kapcsolatát az Európai Űrügynökséggel (ESA). Tanács Zoltán bejegyzésében hangsúlyozta: Magyarország számára az ESA nem pusztán tudományos együttműködés, hanem gazdaság- és technológiapolitikai lehetőség is.

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A tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán posztolt szerdán a közösségi oldalán, hogy az ESA bemutatta a Tejútrendszer központi vidékéről a látható fény tartományában készült, minden eddiginél részletesebb felvételét. Az ESA Euclid űrtávcsöve mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot térképezett fel, a megfigyelés során kilenc egymáshoz kapcsolódó égterületből összeállított mozaikfelvétel készült.

A mostani eredmény – tudományos jelentősége mellett – azt is megmutatja, miért nélkülözhetetlen az Európai Űrügynökség – mutatott rá Tanács Zoltán.

Kiemelt kép: Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)