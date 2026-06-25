Magyar Péter: Meghallgatta-e már az ügyészség gyanúsítottként Orbán Viktort az aranykonvoj-ügyben?

Azonnali válaszra szólította fel az ügyészséget csütörtök késő délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök arról, hogy meghallgatták-e már gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost az aranykonvojügyben.

A miniszterelnök bejegyzésében utalt egy „kiszivárgott iratra”. Csütörtök délután

a 444.hu egy birtokába került „állítólagos ügyészségi dokumentumról” írt, amely az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között említi Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját.

A portál által idézett dokumentum még tovább két személyt nevesít a döntéshozók között: Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkárt, és Demeter Tamást, a NAV korábbi bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)