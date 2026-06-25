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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magyar Péter: Meghallgatta-e már az ügyészség gyanúsítottként Orbán Viktort az aranykonvoj-ügyben?

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.25. 19:29

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Azonnali válaszra szólította fel az ügyészséget csütörtök késő délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök arról, hogy meghallgatták-e már gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost az aranykonvojügyben.

A miniszterelnök bejegyzésében utalt egy „kiszivárgott iratra”. Csütörtök délután

a 444.hu egy birtokába került „állítólagos ügyészségi dokumentumról” írt, amely az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között említi Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját.

A portál által idézett dokumentum még tovább két személyt nevesít a döntéshozók között: Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkárt, és Demeter Tamást, a NAV korábbi bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét.

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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

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