Magyar Péter kifejtette, milyen esetben kell távoznia a legfőbb ügyésznek

”A „magyar Cosa Nostra” bizonyos tagjai befolyással rendelkeztek vagy rendelkeznek még mindig a nyomozati szerveknél” – mondta Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón csütörtökön. Arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét ezen szereplőktől; ha nem képes erre vagy ezt nem akarja, akkor pedig távozzon a hivatalából.

A kormányfő felidézte, hogy a legfőbb ügyész tájékoztatást ígért az úgynevezett aranykonvoj ügyében, és zajlanak a gyanúsítotti kihallgatások. Információi szerint több hete utasította az egyik ügyészi szerv a másikat konkrét nevekkel, konkrét gyanúsítotti meghallgatásokra. „Érdemes lenne – amint lehetőség van rá – a magyar embereket tájékoztatni, hogy ezek megtörténtek-e, ha pedig nem, akkor miért nem történtek meg” – tette hozzá.

Nem véletlen a nyomozó főügyészség vezetőjének távozása sem, súlyos belső konfliktusok vannak az ügyészségen belül – jegyezte meg.

A „magyar Cosa Nostra” bizonyos tagjai befolyással rendelkeztek vagy rendelkeznek még mindig a nyomozati szerveknél.

„Arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét ezen szereplőktől. Ha erre nem képes vagy nem akarja, akkor távozzon a hivatalából” – mondta Magyar Péter.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök, Erdélyi Krisztián, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese, Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)