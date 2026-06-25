Magyar Péter felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot egy területfejlesztéssel kapcsolatos pozícióból

Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és annak Plusz változata monitoringbizottságainak elnöki tisztségéből. A politikust a posztra Orbán Viktor akkori kormányfő tavaly áprilisban nevezte ki, a helyére Szabó Mátyás államtitkár lép.

Az Index beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök június 24-i, vagyis azonnali hatállyal felmentette tisztségéből Czunyiné dr. Bertalan Juditot, aki a kormányváltás ellenére egészen mostanáig betöltötte a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint annak Plusz változata monitoring bizottságának elnöki tisztségét. A portál a Magyar Közlönyben megjelentekre hivatkozva azt írta, hogy a kormányfő két testület élére csütörtöktől Szabó Mátyást, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium illetékes államtitkárát állította.

Az Index a cikkében felidézte, hogy Czunyinét még Orbán Viktor nevezte ki tavaly áprilisban ezekre a posztokra, a Fidesz elnöke nemrégiben viszont új feladattal bízta meg: ő irányítja majd a Védvonalat, amelynek célja a fideszeseket ért jogsérelmek kezelése.

Czunyiné szerint a párt szavazóinak nem kell szégyenkezniük hovatartozásuk miatt, és az általa szervezett hálózat jogi, emberi és kommunikációs védelmet nyújt majd azoknak, akiket lelki bántalmazás, zaklatás vagy egyéb atrocitások érnek.

Kiemelt kép: Czunyiné Bertalan Judit (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)