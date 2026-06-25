Magyar Péter délután 3-ig adott időt a legfőbb ügyésznek, hogy beszámoljon az aranykonvojügyről

A miniszterelnök délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az aranykonvojügyben folyó nyomozásról. Magyar Péter ezt az Uzsoki utcai kórházban tartott csütörtöki bejáráson mondta.

A kormányfő a Facebook-oldalán élőben közvetített eseményen úgy vélekedett:

Magyarországon „szinte mindenkit érdekel”, hogy az aranykonvoj ügyében kiket hallgattak meg eddig gyanúsítottként, miért csak őket és kiket fognak, mi történt az utóbbi hetekben.

„Ha nem sikerül beszámolni, akkor én majd délután három után megosztok egy pár, számunkra rendelkezésre álló, meglehetősen érdekes és fontos információt” – jelezte Magyar Péter. A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: arra számítanak, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania és le is fog mondani.

A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva akkor megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvojüggyel. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, hogy ha a lemondás mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani Nagy Gábor Bálintot.

Kormányrendeletet fogadtak el a hőség miatti védelmi tevékenység összehangolására

Magyar Péter kormányfő az Uzsoki utcai kórházban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter társaságában tartott csütörtöki bejáráson arról is beszélt, hogy a hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el.

Magyar Péter közölte: szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú, vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Jelezte: a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Arra figyelmeztetett:

rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is.

Közölte: a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és

egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben.

Hozzátette: összehangolják a védelmi tevékenységet, aminek vezetését ő maga fogja ellátni, munkáját pedig segíteni fogja a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadó is.

Jelezte: már csütörtök reggel is tartottak egy ilyen ülést, tájékozódtak és kiadták a szükséges utasításokat.

Hangsúlyozta: igyekeznek felkészülni a tűzoltósággal, a honvédséggel, a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel együtt, hiszen tömegrendezvények, sportesemények lesznek a hétvégén országszerte.

A kormány ezzel kapcsolatos döntéseiről részletesen beszámolnak a délután három órától kezdődő kormányszóvivői tájékoztatón, amelyen részt vesz Vitézy Dávid közlekedési és a beruházási miniszter, az országos tisztifőorvos, a tűzoltóság képviselője és a Védelmi Igazgatási Hivatal egyik vezetője is

– közölte.

A miniszterelnök elmondta: az egészségügyi miniszterrel azért tartanak bejárást az Uzsoki utcai kórházban, mert ez volt az első olyan egészségügyi intézmény, amelyben a Tisza-kormány döntése alapján, több mint 130 millió forintos beruházás eredményeképpen befejeződött a folyadékhűtők cseréje.

Emlékeztetett: a Tisza-kormány egyik első intézkedése volt, hogy több mint 3,6 milliárd forint rendkívüli költségvetési forrást csoportosított át a kórházi klímaberendezések cseréjére, fejlesztésére, így 32 kórházban kezdődhettek el a munkálatok.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a bejáráson arról beszélt: rögtön a kormányalakítás után átfogó vizsgálatot rendeltek el a kórházak hűtéstechnikájának felmérése érdekében, és ezt követően döntöttek a 3,6 milliárd forint átcsoportosításáról. A korábbi és a jelenlegi kormány közötti különbség az egészségügyi miniszter szerint az, hogy a Tisza-kormány őszintén szembenéz ezzel a problémával, és hosszú távú stratégiát alkot a kórházak klimatizálásával kapcsolatban.

A miniszter arról is beszélt, hogy szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Elmondta: csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak és szeptember elsejétől „ezek már indulnak”.

Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.

Ficzere Andrea, az Uzsoki utcai kórház főigazgatója elmondta: most az egyik épület 12 műtőjének hűtése oldott meg, azonban a traumatológia három műtőjében továbbra is nagyon meleg van, mert ott elromlott a hűtés, az onkológiai épületben pedig ismét meghibásodott a fancoil-rendszer, ami óriási megterhelést jelent sugárkezelésre érkező betegeknek.

A miniszterelnök és az egészségügyi miniszter az Uzsoki utca kórház főépületének tetejére tűzlétrán felmászva tekintette meg a kicserélt hűtőberendezéseket.

Magyar Péter a tetőn részletesen beszámolt az egészségügyi intézményekben zajló fejlesztésekről.

Eszerint a Dél-pesti Centrumkórház Szent László Kórházban már megvalósult a folyadékhűtő hibájának kijavítása. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet egyik épületében vezérlésjavítás zajlik, június 29-re tervezik a rendszer átadását. A Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban a folyadékhűtő és légkezelő javítása folyik. A Honvédkórház rehabilitációs intézetében vezérlésjavításon dolgoznak, várhatóan június 28-án építik be az új rendszert.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)