„A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben” – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón, ahol többek között az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatos társadalmi egyeztetésről és a Velencei Bizottság elnökének hazánkba invitálásáról is beszélt a kormányfő.

A hőséggel kapcsolatban a kormányfő kiemelte: a védekezést ő irányítja, és egy koordinációs testület segíti a munkáját, ebben részt vesz a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó.

Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat, ha teheti, maradjon otthon, és figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre.

Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra,

közölte a kormányfő csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón.

A miniszterelnök beszámolt az alaptörvény-módosítás tervezetének és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta: szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon.

„Nincs mit titkolnunk, nagyon szívesen megvitatjuk velük ezeket a módosítási javaslatokat” – fogalmazott.

Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak – közölte a miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményezők 95 százaléka támogatja a javaslatot, 5 százalékuknak vannak kétségei vagy ellenzik azt.

Magyar Péter azt mondta: a megkapott üzenetek több mint 40 százaléka konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése – ismertette.

Az országgyűlési mandátumkorláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást.

Van néhány kritikus vélemény, amelyek megfogalmazói aggódnak, hogy a korlátozással csökken a „tapasztalat” szerepe – mondta a miniszterelnök.

Közölte:

a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák,

és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezésre létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten.

Elsöprő többség támogatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását a javaslatról szóló társadalmi egyeztetésen

– közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón.

A kormányfő elmondta: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló és június 30-ig tartó társadalmi egyeztetésen már sok ezer észrevétel érkezett. Ezek elsöprő többsége támogató jellegű, fontosnak tartja a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását – hangsúlyozta. Hozzátette: egyes észrevételek a hivatal hatáskörének további szigorítását tartják indokoltnak a politikusok rokonaira, barátaira vonatkozóan. Megjegyezte:

egyesek állandó testkamera felszerelését javasolják politikusokra, és közzétennék a felvételeket is.

Jelezte azt is: a hivatal által feltárt bűncselekményekről, nyomozásokról folyamatos tájékoztatást kérnének az emberek, és nagyon gyors eredményeket szorgalmaznak; sokan tesznek javaslatot a hivatal kapcsán a jogállami garanciarendszerek erősítésére, mások viszont a garanciarendszer teljes mellőzését szorgalmazzák.

A miniszterelnök hangsúlyozta: büszkék arra, hogy van valódi társadalmi egyeztetés, ugyanakkor hallja, hogy egyesek rövidnek, sarkosnak, nem eléggé megindokoltnak tartják a társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatokat. Úgy értékelt: az egyeztetési folyamat és a változás is gyors, rövid, önkorlátozó és pontos. „Nincs mismásolás, nincs félrebeszélés” – tette hozzá.

Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért

a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre

– közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón.

„Magyarország új alkotmánya nem úgy fog megszületni, ahogy Gulyás Gergely és Szájer József Orbán Viktorral kiegészülve egy tableten megírta” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint az új alkotmányt nem néhány politikus fogja zárt ajtók mögött megírni.

Közölte: a következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében.

Jelezte: keresik annak a módját is, hogy a magyar állampolgárok minél többen közvetlenül is bekapcsolódhassanak ebbe a folyamatba. Hozzátette: az elkészült koncepcióról országos társadalmi párbeszédet indítanak, azt szeretnék, hogy minden magyar ember elmondhassa, milyen országban szeretne élni, milyen államot szeretne majd hagyni a gyermekeire.

A széles körű társadalmi vita, egyeztetés után az Országgyűlés dönt majd az alkotmány elfogadásáról, a végső szót pedig a magyar emberek fogják elmondani egy népszavazáson

– erősítette meg.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)