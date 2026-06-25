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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Letartóztatták Bús Balázst, az NKA volt alelnökét

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Szerző: hirado.hu
2026.06.25. 12:30

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu

Egy hónapra elrendelte a bíróság Bús Balázs letartóztatását – közölte a Telexszel a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Az ügy a Nemzeti Kulturális Alap támogatási döntéseihez kapcsolódik. A gyanú szerint 2024 decemberétől 1079 pályázati döntéssel több mint 17 milliárd forintot oszthattak ki jogsértően. A nyomozásban összesen hat embert vettek őrizetbe, köztük az NKA és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezető beosztású munkatársait, valamint egy döntéshozó bizottság tagjait is.

A gyanúsítás szerint valamennyi érintett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettét követte el. A hatóságok szerint fennállt a szökés, az elrejtőzés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye, ezért indítványozták a letartóztatást, amit a bíróság jóváhagyott.

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Kiemelt kép: Bús Balázs (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

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