Hegedűs Zsolt: Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere

„Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer” – erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban.

Elmondta: csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak és szeptember elsejétől „ezek már indulnak”.

Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)