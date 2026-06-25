Fidesz: Politikai indíttatású eljárás zajlik az NKA-támogatások ügyében

A Fidesz szerint koncepciós eljárás folyik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében, és a hatóságok politikai utasításra lépnek fel korábbi kulturális tisztségviselőkkel szemben. Eközben a NAV hat embert vett őrizetbe a több mint 17 milliárd forintnyi támogatás felhasználása miatt indított büntetőeljárásban.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a nemzeti kormány nemcsak a magaskultúrát, hanem a mindennapi kultúrát is támogatta, és nemcsak a nagyvárosokban, hanem minden településen hozzáférhetővé tette. Azok a művészek, kulturális szervezők, a kulturális kormányzat közszolgái, akik ezt munkájukkal lehetővé tették, nem üldöztetést, hanem elismerést érdemelnek” – fogalmazott az ellenzéki párt.

Hozzátették, hogy a rendőrség nyilvánvalóan politikai utasításra jár el, amikor az NKA ügyeivel foglalkozó korábbi kormányzati tisztségviselőket zaklatja és fenyegeti. Hangsúlyozták, hogy kiállnak a koncepciós eljárással sújtottak mellett, és követelik, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.

Hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásokkal kapcsolatban folyó büntetőeljárásban – közölte a hatóság kedden az MTI-vel.

A 24.hu azt írta: az őrizetbe vettek között van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere. A NAV közleménye szerint a pénzügyi nyomozók korábban kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. Az elmúlt időszakban a tényállás teljes körű tisztázása érdekében jelentős számú tanút hallgattak ki, továbbá elemezték és értékelték a lefoglalt, nagy mennyiségű elektronikus adatot.

„Az ügyben jelentős előrelépést tettek a pénzügyi nyomozók: június 23-án bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hat embert állítottak elő” – írta a hatóság. Hozzátették: az érintettek korábban az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak.

Kiemelt kép forrása: MTI/Illyés Tibor