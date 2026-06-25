Feljelentést tesz Eperjes Károly és Csák János ellen a Kolibri Színház igazgatója

Feljelentést tesz Eperjes Károly és Csák János ellen Zalán János, a Kolibri Színház igazgatója. Az igazgató szerint éveken át tartó karaktergyilkosság célpontjává vált, és azt állítja, hogy korábban Eperjes Károly megfenyegette őt és családját, miután visszautasította a színművész által kért havi 1,5 millió forintos tanácsadói szerződést.

Zalán János közlése szerint a történtek után ellene irányuló lejárató folyamat indult, amelynek következtében visszavonta pályázatát a Pesti Magyar Színház vezetésére. Állítása szerint az intézmény később valóban havi 1,5 millió forintos szerződést kötött Eperjes Károllyal – közölte a 24.hu.

A volt igazgató vitatja a minisztériumi ellenőrzés megállapításait is. Úgy véli, a vizsgálat nem volt kellően megalapozott, mivel szerinte helyszíni ellenőrzés és a teljes dokumentáció áttekintése nélkül készült. Azt is állítja, hogy a feljelentéshez kapcsolódó iratok Eperjes Károly közreműködésével jutottak el az ügyészséghez, ezért ennek kivizsgálását is kezdeményezi.

Zalán János visszautasítja a gazdálkodással kapcsolatos vádakat, hangsúlyozva, hogy vezetése idején a színház működését több szintű állami ellenőrzés felügyelte, és távozásakor jelentős pénzügyi tartalékot hagyott az intézményben.

Az ügyben megszólalt a Magyar Színház is. Közleményükben azt írták, hogy a NAV által folytatott nyomozás kizárólag a korábbi vezetés időszakát érinti, és az eljárás alapjául szolgáló minisztériumi ellenőrzés a jelenlegi vezetés által feltárt problémák nyomán indult. A színház szerint az új menedzsment az elmúlt két és fél évben mintegy 500 millió forint értékű felújítást hajtott végre az intézményben.

A NAV jelenleg is ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást költségvetési csalás gyanúja miatt a Magyar Színház ügyében. A vizsgálat a Zalán János igazgatói időszakára összpontosít, a hatóság azonban a folyamatban lévő eljárásra tekintettel további részleteket nem közölt.

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Kiemelt kép: Zalán János (Fotó: Fidelio)