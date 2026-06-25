Feljelentést tesz a KDNP a nemzeti lobogó Dunába dobása miatt

A KDNP feljelentést tesz nemzeti jelkép megsértése miatt – közölte Facebook-oldalán Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakcióvezetője.

Rétvári Bence szerint a Büntető törvénykönyv 334. szakasza szerint bűncselekmény a nemzeti lobogó Dunába dobása az Erzsébet hídról, „ugyanis Magyarország zászlajának meggyalázása egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. „Felháborító, hogy ismeretlen tettesek a magyar nemzeti zászlót az Erzsébet hídról a Dunába dobták” – emelte ki.

„A zászló a nemzet egységét jelképezi. Összeköti ezer év magyarságát. (…) Aki a magyar zászlót meggyalázza, az 15 millió embert sért meg, és minden korábban élt magyart”

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

Idézte a Büntető törvénykönyv szóban forgó szakaszát, miszerint aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kiemelt kép: Ismeretlen tettesek a Dunába dobják a nemzeti zászlót a budapesti Erzsébet hídról 2026. júniusának második felében (Fotó: Facebook)