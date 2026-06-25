Budapesti V4-csúcs: Ruszin-Szendi szerint újra működik a védelmi miniszteri együttműködés

A visegrádi országok védelmi miniszterei Budapesten egyeztettek, ahol Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette: a V4 védelmi miniszteri együttműködés újra él. A találkozón többek között a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migrációról és az orosz–ukrán háború utáni biztonsági kérdésekről is szó volt.

A miniszter óriási lépésnek nevezte, hogy alig több mint egy hónappal az új magyar kormány felállása után a V4-országok védelmi miniszterei már el is jöttek Magyarországra.

Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, könnyű volt összeállítani a találkozó témáit, mert a résztvevőkkel mindenben egyetértenek. Tájékoztatása szerint a lengyel, cseh és szlovák minisztertársaival egyebek mellett a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz–ukrán háborúról tárgyaltak.

Utóbbival kapcsolatban nemcsak a jelenlegi helyzetről beszéltek, hanem megállapodtak abban is, hogy a tűzszünet, illetve a béke elérését követően is összetartva, közös érdekek szerint kell foglalkozni a V4-es térség biztonságával – közölte.

Ruszin-Szendi Romulusz felidézte, hogy amikor a 2015-ös migránshullám idején elkezdték építeni a védelmi rendszert, a V4-es partnerországok minden külső nyomás ellenére küldték a katonáikat, rendőreiket és a felszereléseket.

„Hiszek a V4-együttműködésben” – húzta alá, hozzátéve: a V4 akkor is erős volt, és most is az. „Katonáink a gyakorlótereken, levegőben, földön, különböző küldetésekben mindig számíthatnak egymásra, és meggyőződésem, hogy ez a bizalmi faktor” most politikai szintre emelkedett – folytatta.

A miniszter rögzítette azt is: Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a V4 védelmi együttműködés „újra fényesen csillogjon”.

Kitért arra, hogy a V4-országok ugyanazzal az üzenettel mennek a NATO-csúcsra is, mert a hangjuk együtt messzebbre hangzik, mint külön. Ruszin-Szendi Romulusz fontosnak nevezte, hogy a katonai szállításban legyen megfelelő kapocs a V4 partnerek között, valamint vegyenek részt egymás hadgyakorlatain annak érdekében, hogy ismerjék egymás eljárásrendjét.

A miniszter jelezte továbbá, hogy a soron következő – szlovák – elnökség ideje alatt szeretnék tárgyalóasztalhoz ültetni a V4-országok katonai titkosszolgálatainak elnökeit is, hogy vegyék fel a személyes kapcsolatot.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a visegrádi együttműködés (V4) védelmi minisztereinek budapesti munkaülése után tartott sajtótájékoztatón a Stefánia Palotában 2026. június 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)