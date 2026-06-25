Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az esti órákban Kapitány István

A villamosenergia-ellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A tárcavezető csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a biztonságos energiaellátáshoz „nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre”, és

különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra.

A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy ebben a három órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat.

Ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás.

Kiemelt kép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felszólal az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról tartott vitán az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)