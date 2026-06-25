Aranykonvoj-ügy: a Fidesz szerint ukrán érdekeket szolgál a kormány

A Fidesz felháborítónak tartja, hogy az aranykonvojügyben a kormány „ukrán érdekeknek megfelelően cselekszik”, továbbá „zaklatja és büntetőeljárással fenyegeti a hazájuk szolgálatát becsülettel végző tisztviselőket”.

Az ellenzéki párt csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából több ezer milliárd forintnyi valuta és arany áramlott Magyarországon keresztül, a magyar hatóságok pedig arra tettek lépéseket, hogy feltárják a pénz eredetét és felhasználását.

Hangsúlyozták, a nyomozásban részt vevő hatóságok vezetői és munkatársaik elismerést és jutalmat érdemelnek, amiért megvédték Magyarország nemzeti érdekeit. „Minden nemzeti érzelmű magyar ember számára világos, hogy

Magyarország nem lehet az ukránok által korlátlanul és ellenőrzés nélkül használt pénzmosoda és átjáróház”

– húzták alá.

A témában a Fidesz-frakció is közleményt küldött az MTI-hez, kiemelve, hogy a pénz eredetének és felhasználásának feltárása, a kérdéskör tisztázása Magyarország nemzetbiztonsági érdeke. Ezzel szemben

az új kormány éppen azokkal szemben akar „erőszakosan fellépni, akik hazánk biztonságáért dolgoztak”

– írták.

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