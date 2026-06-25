Aranykonvoj: minden találgatás nehezíti a bizonyítást a Legfőbb Ügyészség szerint

Az aranykonvojüggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás, sejtetés a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja – kommentálta a Legfőbb Ügyészség a miniszterelnök csütörtök délelőtti kijelentését.

Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A Legfőbb Ügyészség az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak ki tájékoztatást, amelyek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők és a sajtó képviselőinek is eljuttatták azokat.

Jelezték, hogy

az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani,

amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni.

Mint hangsúlyozták, a közvélemény egyetlen ügyként kezeli a valójában két, önálló nyomozást, amelyek tárgya eltérő. Az egyik nyomozás pénzmosás gyanúja miatt folyik, amelyben „az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentésében foglalt adatok alapján, a feljelentésben szereplő adatokból megállapítható pénzmosás egyszerű gyanúja miatt, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzésének megfelelően, a Legfőbb Ügyészség az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről intézkedett”. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytat nyomozást.

A másik, az ügyészség által folytatott nyomozás az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán indult. A Legfőbb Ügyészség aláhúzta: „a nyomozástaktikai szempontokat nem írhatják felül politikai szempontok, a szükséges nyomozati cselekmények sorrendje és ideje fogja meghatározni, hogy mikor tudja az ügyészség a közvéleményt tájékoztatni”. Idézték korábbi közleményüket, melyben tudatták, hogy a Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta.

„ A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint”

– írták.

Végül hangsúlyozták, hogy „az ügyészség az igazságszolgáltatás független közreműködője, a kormány utasítást részére nem adhat”.

Kiemelt kép: Lefoglalt készpénz és aranyrudak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. (Fotó: MTI)