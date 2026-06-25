A nyugat-magyarországi azbeszthelyzet kihívásait vizsgálták az MTA első tematikus napján

A nyugat-magyarországi azbeszthelyzet tényeit, kockázatait és megoldásait vizsgálták geológusok, orvosok, jogászok és mérnökök a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) első tematikus napján.

Az MTA csütörtöki közleményében kiemelték: az Akadémia új elnöke, Pósfai Mihály által indított témanapok célja, hogy az akadémiai köztestület tagjai társadalmi szempontból kiemelt fontosságú és interdiszciplináris megközelítést igénylő témákat vitassanak meg, majd erre alapozva javaslatokat fogalmazzanak meg szakpolitikusok, döntéshozók számára.

A tájékoztatás szerint

az MTA első, Azbesztválság: tények, kockázatok, megoldások című, multidiszciplináris tematikus napján párbeszédre hívta a témában érintett tudományterületek szakértőit, akik hiteles, tudományosan megalapozott válaszokat adtak a közvéleményben az azbesztválsággal kapcsolatban felmerült legfontosabb kérdésekre, és közösen gondolkodtak a válság érdemi megoldásának lehetőségein.

A közlemény idézi Pósfai Mihályt, aki a tanácskozáson kiemelte: a gyors kármentesítés elengedhetetlen, ugyanakkor a pánik helyett a kockázatok reális értékelésére és a szakmai ajánlások követésére van szükség.

Az MTA elnöke köszönetet mondott a problémát napvilágra hozó civil szervezeteknek, és kormányzati munkabizottság felállítását javasolta a mielőbbi döntések meghozatala érdekében.

A közlemény szerint

a szerdai konferencián többek között az azbeszt-egészségkockázat értékelési lehetőségeit és az egészségvédelem sajátos szempontjait, valamint az azbeszthez köthető betegségek klinikai kérdéseit járták körül, illetve olyan témákban is tartottak előadásokat, mint a gazdasági érdek és a racionalitás a környezetvédelmi döntésekben, vagy az azbesztfelhasználás és kármentesítés az építőiparban.

Felidézték, hogy az azbeszttermékek gyártása és felhasználása az 1970-es években tetőzött, miután a 60-as években felismerték súlyos egészségkárosító hatását, amit az azbeszttartalmú anyagok mállása, majd kiporzása révén a levegőbe kerülő, belélegezhető hosszú, tűszerű rostok okoznak.

Mint írták, hazánk – amelynek területén egyébként azbesztet tartalmazó kőzetek nem fordulnak elő – az azbeszttel szemben „zéró toleranciát” hirdetett meg, 2005 óta azbesztet kimutatható mennyiségben tartalmazó mindennemű termék forgalomba hozatala tilos.

Az erőfeszítések dacára Magyarország távolról sem lett azbesztmentes, városainkban köbméterenként jellemzően néhány száz azbesztszál jelenlétével kell számolni, de évtizedekkel ezelőtt ez a koncentráció akár egy nagyságrenddel nagyobb is lehetett – hangsúlyozták, hozzátéve: ezt a lassan javuló országos trendet fordította meg a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés váratlanul felbukkant ügye, ami érthető módon sokkolta és felháborította a magyar társadalmat.

Emlékeztettek arra, hogy a burgenlandi bányákból származó, tudottan jelentős azbeszttartalmú kőzetet feldolgozás után kőzúzalékként hozták forgalomba Magyarországon, vélelmezhetően több jogszabályt és morális elvet is súlyosan megsértve.

Mivel a szabvány szerinti mérési módszer erre nem ad választ, a tudomány feladata kideríteni, hogy az azbesztszennyezésben érintett területeken a levegőbe kerülő azbesztrostok milyen méretűek, milyen mennyiségben és mélységig juthatnak be a légzőszervekbe, milyen fajtájú azbesztásványokból állnak, ezáltal belégzésük ténylegesen milyen mértékű egészségkárosító kockázatot jelent az ott élők számára – hívták fel a figyelmet.

Az MTA multidiszciplináris tematikus napja elsődlegesen a közvélemény hiteles tájékoztatását szolgálta, egy asztalhoz ültetve különböző tudományterületek szakértőit, akik az MTA küldetésének megfelelően a közeljövőben közösen tesznek majd javaslatot a válság érdemi megoldásának lehetőségeire – írták.

A tematikus nap előadásai megtekinthetők az MTA YouTube-csatornáján.

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