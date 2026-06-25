A Kaposvári Járási Ügyészség egy volt polgármester letartóztatását indítványozta

A férfit egy önkormányzati tulajdonban lévő kft. sérelmére megvalósított gazdasági csalás elkövetése, illetve pénzmosás miatt hallgatott ki gyanúsítottként, majd vett őrizetbe a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A megalapozott gyanú lényege szerint

a férfi 2019 és 2023 között olyan, az önkormányzat tulajdonában lévő kft. által megkötött, elsősorban zöldterület-kezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos szerződéseket jegyzett ellen polgármesterként, amikről tudta, hogy azok színlelt szolgáltatásokról szólnak.

A szerződésben foglaltakat ténylegesen az önkormányzat tulajdonában lévő kft. vagy más vállalkozó végezte el. A gyanúsított által ellenjegyzett szerződésekben vállalkozóként az egykori polgármesterhez közel álló személyek – többek között a fia ügyvezetése alatt álló cég – szerepeltek szerződő félként.

A férfi ezzel a módszerrel 102 millió forint vagyoni hátrányt okozott a kft.-nek.

A férfit pénzmosás miatt is kihallgatta a nyomozó hatóság, mivel – a gyanú szerint – rávette az egyik rokonát, hogy működjön közre egy olyan bankszámla nyitásában, amelyre a színlelt szerződésekből származó összegek érkezhetnek. A kifizetések megtörténte után pedig arra kérte a nőt, hogy a bankszámlára érkezett több mint 40 millió forintot készpénzben vegye fel, majd helyezze el a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében.

A szoros ügyészségi és rendőrségi együttműködésben a közel másfél éve folyó nyomozás eredményeként őrizetbe vett férfi letartóztatásáról a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója holnap dönt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)