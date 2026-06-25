A bíróság eddig négy ember letartóztatását rendelte el az NKA-ügyben Kecskeméten

„A Kecskeméti Járásbíróság eddig négy, az NKA támogatási döntéseivel kapcsolatos nyomozás gyanúsítottjának egy hónapos letartóztatását rendelte el” – közölte Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. A hat őrizetbe vett tisztviselőt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják egy 17 milliárd forintos támogatási ügyben.

Bodó Marianna elmondta: az ügyészség valamennyi őrizetbe vett tisztviselő esetében a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró megalapozottnak talált. A másik két ember esetében délután várható döntés.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A kiemelt kép illusztráció (MTI/Noszlopy N. Miklós)