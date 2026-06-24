Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Közösségi oldalán jelentette be Vitézy Dávid, hogy a Dunakesziben lévő üzemben egy éve áll a munka. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása a közlekedési szakminiszter szerint hosszabb időt vesz majd igénybe.

„Amiben viszont azonnal tudtunk lépni, az az InterCity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos, a MÁV részéről” – tette hozzá bejegyzésében, egyúttal jelezte, hogy ez nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor hónapokba telik a részegységek vagy alkatrészek szállítása, és egy fizetésképtelen partner nem tud megbízható partner lenni. Most azonban a MÁV a járműjavító mögé áll, és ennek köszönhetően a beragadt IC- és hálókocsik forgalomba állítása újrakezdődhet – jelentette ki.

A miniszter szerint úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Ennek – Vitézy szerint – az egyik fő oka, hogy az elmúlt években kijátszották a Dunakeszi Járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget – fogalmazott Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Vonatbaleset Újszászon (Fotó: MÁV-csoport Facebook-oldal)