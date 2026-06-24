Újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán – jelentős felújításokról számolt be Vitézy Dávid

Újra járnak a vonatok szerdától a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid emellett a MÁV saját erőforrásból végzett munkálatairól is beszámolt, melyek után több szakaszon is megszűnhetnek a sebességkorlátozások, amivel gyorsabb és kiszámíthatóbb közlekedésre lehet majd számítani.

Vitézy Dávid azt írta: négy héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás, amelynek célja a sebességkorlátozó „lassújelek” felszámolása és a pálya állapotának javítása volt; az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon.

A miniszter kifejtette:

a MÁV saját erőforrásából végrehajtott munkálatok során 4800 tonna zúzottkövet építettek be, több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vasbetonaljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, valamint több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt is.

A munka eredményeként több szakaszon megszűnnek a jelenlegi sebességkorlátozások, és a nyár végére ismét 20-40 kilométer per órával gyorsabban közlekedhetnek majd a vonatok, ami önmagában néhány perc menetidő-megtakarítást jelent, de ennél is fontosabb, hogy csökken a meghibásodások kockázata, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés – írta Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 18-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)