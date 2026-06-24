Tarr Zoltán: A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat

A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet – mondta el Tarr Zoltán kedd este abban a videóban, amelyet a Facebookon tett közzé.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felidézte, hogy kedden az Országgyűlés meghatározó többséggel elfogadta a médiatörvény módosítását, és amint a köztársasági elnök aláírja a jogszabályt, megkezdődhet a közmédia átalakítása.

„A közmédia átalakításának folyamatába bárki be fog tudni majd kapcsolódni, hiszen abban a pillanatban, amikor le tudjuk váltani a jelenlegi vezetőket, egy átmeneti vezetés veszi át az irányítást, akik meg fogják indítani azt a társadalmi párbeszédet, amelynek során minden szakmai szervezetet, érdeklődőket be fogunk vonni abba a beszélgetésbe, amelynek célja annak közös elhatározása, megállapítása, hogy milyen közmédiát szeretnénk”

– mondta Tarr Zoltán.

A videóhoz mellékelt posztban a miniszter felidézte, hogy Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával a közmédiát irányító ideiglenes vezetés megkezdi a munkáját. Szakmai és anyagi audit indul, amely „feltárja majd a korábbi közmédia működését”.

Úgy fogalmazott: a közmédia a Fidesz–KDNP alatt rengeteg közpénzt használt fel, de a közt nem, csak a politikai hatalmat szolgálta.

„Vissza kell ezért adnunk a közmédiát annak, akit megillet: a magyar embereknek”

– hangsúlyozta.

„Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy párbeszédet indítsunk a szakmával és a társadalommal. Mert a közmédia a közé, ezért joga van az embereknek ahhoz, hogy a közmédia jövője az akaratuk szerint alakuljon” – írta Tarr Zoltán.

Kapcsolódó tartalom Tarr Zoltán: A közmédia súlyos károkat okozott a gyűlöletkeltéssel és a hazugságokkal

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)