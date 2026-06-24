Tanács Zoltán: Magyarországnak tovább kell erősítenie kapcsolatát az Európai Űrügynökséggel

Magyarországnak tovább kell erősítenie kapcsolatát az Európai Űrügynökséggel (ESA) – írta Tanács Zoltán szerdán a Facebook-oldalán, hangsúlyozva: Magyarország számára az ESA nem pusztán tudományos együttműködés, hanem gazdaság- és technológiapolitikai lehetőség is.

A tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán posztolt szerdán a közösségi oldalán, hogy az ESA bemutatta a Tejútrendszer központi vidékéről a látható fény tartományában készült, minden eddiginél részletesebb felvételét. Az ESA Euclid űrtávcsöve mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot térképezett fel, a megfigyelés során kilenc egymáshoz kapcsolódó égterületből összeállított mozaikfelvétel készült.

A mostani eredmény – tudományos jelentősége mellett – azt is megmutatja, miért nélkülözhetetlen az Európai Űrügynökség – mutatott rá Tanács Zoltán.

„Egy ilyen küldetés műszaki, tudományos és pénzügyi léptéke messze meghaladná a legtöbb európai ország önálló lehetőségeit. Az ESA egyesíti a tagállamok kutatási kapacitásait, mérnöki tudását, vállalati kompetenciáit és pénzügyi erőforrásait. Ennek köszönhetően Európa önálló, világszínvonalú szereplő lehet az űrkutatásban, és nem csupán más nagyhatalmak technológiáinak felhasználója”

– hangsúlyozta a miniszter.

Magyarország számára az ESA nem pusztán tudományos együttműködés, hanem gazdaság- és technológiapolitikai lehetőség is – fogalmazott Tanács Zoltán, felidézve, hogy Magyarország 2015 óta teljes jogú tagja az Európai Űrügynökségnek, de az együttműködés ennél jóval régebbre nyúlik vissza. Hazánk komoly hagyományokkal rendelkezik az űrkutatásban, az űrélettanban, a sugárzásmérésben, a fedélzeti elektronikai rendszerek, műszerek és szoftverek fejlesztésében, valamint a földmegfigyelési adatok feldolgozásában.

Az ESA-programokban való részvétel hozzáférést jelent a világ legösszetettebb technológiai projektjeihez. A magyar kutatóhelyek és vállalkozások olyan tudást, minőségbiztosítási tapasztalatot és nemzetközi referenciát szerezhetnek, amelyet később más ágazatokban is hasznosíthatnak. Az űriparban létrejövő innovációk megjelenhetnek többek között az egészségügyben, a közlekedésben, a mezőgazdaságban, a klímavédelemben, a távközlésben, a katasztrófavédelemben és a biztonságpolitikában is – sorolta a miniszter, kiemelve, hogy ezért Magyarországnak tovább kell erősítenie az ESA-val fenntartott kapcsolatát.

„Nem elegendő befizetni a tagsági hozzájárulást, ami most évente mintegy 9 milliárd forint: el kell érnünk, hogy minél több magyar vállalkozás, egyetem és kutatóintézet kapcsolódjon be az ESA projektjeibe, konzorciumaiba és beszállítói láncaiba. Ebben kulcsfontosságú a georeturn, vagyis a földrajzi visszatérítés mértéke. Ez jelenleg még elmarad a legfejlettebb európai országok magas, 90 százalék feletti értékétől”

– írta.

Kiemelte: az ESA működésének egyik fontos elve, hogy a tagállamok befizetéseihez arányosan ipari és technológiai megrendelések jussanak vissza az adott ország vállalataihoz és kutatóhelyeihez. A cél az, hogy a magyar ESA-hozzájárulás minél nagyobb része magyar szereplők által elnyert szerződések, fejlesztések és kutatási projektek formájában térjen vissza a magyar gazdaságba.

„A magyar georeturn nagyságát ezért növelni kell” – szögezte le, hozzátéve: ehhez összehangolt állami, tudományos és vállalati fellépésre van szükség. Segíteni kell a magyar vállalkozásokat az ESA-pályázatokra való felkészülésben; erősíteni kell az egyetemek, kutatóintézetek és ipari szereplők együttműködését; célzottan fejleszteni kell azokat a technológiai kompetenciákat, amelyekkel Magyarország nemzetközileg is versenyképes lehet; támogatni kell a magyar kis- és középvállalkozások belépését az európai űripari beszállítói láncokba; aktívabb magyar jelenlétre van szükség az ESA programjainak kialakításában és szakmai döntéshozatali fórumain; valamint a magyar ESA-befizetéseket tudatosan olyan programok felé kell irányítani, amelyekben reális esély van magyar fejlesztések és szerződések elnyerésére.

„A cél nem egyszerűen az, hogy Magyarország résztvevő legyen az európai űrkutatásban. Arra kell törekednünk, hogy magyar mérnökök, kutatók és technológiai vállalkozások egyre nagyobb hozzáadott értékű feladatokat végezzenek, saját termékeket és szellemi tulajdont hozzanak létre, és hosszú távon is meghatározó szereplőivé váljanak az európai űriparnak” – hangsúlyozta.

„A Euclid mostani felvétele egyszerre mutatja meg a világegyetem lenyűgöző méreteit és az európai együttműködés erejét. Egyetlen napnyi megfigyelés több mint 60 millió csillagról szolgáltatott adatokat, és akár évtizedek kutatásainak adhat új alapot. Ez a tudomány ereje. Az ESA feladata pedig az, hogy ezt az erőt közös európai teljesítménnyé alakítsa. Magyarország érdeke, hogy ebben ne csupán jelen legyen, hanem egyre nagyobb tudományos, technológiai és gazdasági értéket teremtsen” – írta bejegyzésében Tanács Zoltán.

Kiemelt kép: Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)