Tanács Zoltán: A Mediaworks összeomlása annak a beismerése, hogy ez a cégcsoport soha nem volt piaci alapon életképes

A Mediaworks összeomlása annak beismerése a tulajdonosai részéről, hogy ez a cégcsoport ebben a formában soha nem volt piaci alapon életképes – értékelte a tudományos és technológiai miniszter szerdai Facebook-posztjában a cégcsoporthoz tartozó Mandiner munkatársainak elbocsátásáról szóló híreket.

A Tisza-kormány nem hozott és nem is fog hozni olyan intézkedést, ami korlátozná a sajtószabadságot. Az Orbán-kormány bukása után a közpénzcsapok elzárása elegendő volt ahhoz, hogy a „hazug híreket, lejáratásokat, valóságtorzító publikációkat szakmányban gyártó gépezet megtörjön”. Hiszen nem sajtótermékeket árult, hanem propagandát gyártott – írta bejegyzésében Tanács Zoltán.

Hozzátette, a csoport talán elindult a megtisztulás felé, de valószínűbbnek tartja a teljes összeomlást.

Tanács Zoltán bejegyzésében álszentségnek nevezi, hogy az ellenzékbe szorult, bukott kormánypárt „folyamatosan arról papol, hogy veszélyben a sajtószabadság”, és hogy „családok százai kerülnek most veszélybe”. Akkor nem volt ekkora a felháborodás – folytatta –, amikor a most elbocsátott „újságírók”, propagandisták embereket, családokat tettek tönkre, lejáratásokkal, gyűlöletkeltéssel, százszor bíróság előtt is kimondott hazugságokkal fertőzték a közéletet. És tették mindezt közpénzmilliárdokból.

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„Most eljött az igazság pillanata számukra is: lehet munkát keresni a piacon” – írta.

A miniszter szerint téved, aki abban reménykedik, hogy a nemzeti nagytőkések megmentik „ezeket a propagandistának is alkalmatlannak bizonyuló embereket”. A NER oligarchái ugyanis nem nemzeti nagytőkések, döntő többségük nem üzletember, hanem stróman – vélekedett.

A NER oligarchái közönséges közpénztolvajok, cégeik állami megrendelések nélkül nem versenyképesek, Balásy Gyula cégeinek mintájára a piacon egy pillanat alatt el fognak vérezni

– fogalmazott Tanács Zoltán.

Meglátása szerint a NER-oligarchák semmiféle erkölcsi vagy morális tartozást nem fognak majd kiegyenlíteni, mert nekik ez nem számít. Egyetlen esetben fogják a jobboldali sajtót támogatni, ha úgy vélik, hogy ebből hasznuk származik: „Több megrendelés, vagy, ami most aktuálisabb, a börtön elkerülése”.

Tanács Zoltán bejegyzése végén kitért arra: ez az egész nem más, mint a NER végjátékának egy újabb epizódja, de szerinte a legtöbben már nem erre, hanem a jövő építésére szeretnének koncentrálni.

Most mindenkinek megvan a lehetősége, hogy beleszóljon abba, milyen közös jövőt építünk, hiszen a kormány honlapján két kiemelkedően fontos javaslat társadalmi egyeztetése zajlik éppen. Mindenki elmondhatja véleményét az alaptörvény átmeneti, 17. módosításával kapcsolatban június 27-ig, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításával kapcsolatban június 30-ig – írta a miniszter.

Az alaptörvény módosítása átmeneti, és az orbáni maffia politikai csápjait kezeli. Elkezdi a demokratikus jogállam helyreállítását, de nem teljes körű és végleges, mert

a teljes körű és széles körű társadalmi párbeszéden alapuló alkotmányozási folyamat körülbelül egy évig tart majd

– hangsúlyozta.

Az NVVH intézménye a maffia gazdasági csápjait fogja levágni, és megakadályozza, hogy azok újra visszanőjenek – írta.

Tanács Zoltán hozzátette: már eddig is rengeteg javaslat érkezett a két tervezethez, ezeket kivétel nélkül elolvassák, feldolgozzák, és lehetőség szerint az érdemi észrevételekkel még jobbá teszik a tervezett jogszabályokat.

Kiemelt kép: Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter az Európai Részecskefizikai Laboratórium, a CERN legfőbb döntéshozó testületének rendkívüli ülésén a Magyar Tudományos Akadémia székházában 2026. május 22-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)