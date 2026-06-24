Szőlő utcai ügy: a Fidesz szerint Magyar Péter, Magyar Márton és a Kontroll végighazudták a kampányt

A legnagyobb ellenzéki párt az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, „a közvélemény megdöbbenéssel értesült arról, hogy pénzzel vették rá az elhíresült Sanyikát, hogy a nyilvánosság előtt rágalmazzon és valótlanságokat fogalmazzon meg”.
„Most az üggyel foglalkozó újságírónőt megfenyegették, és zsarolással állításainak visszavonására akarták kényszeríteni” – írta a Fidesz.
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Bangó Sándor korábban a Kontrollnak adott interjúban beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben. Füssy Angéla újságíró utána azt állította, hogy
Bangó Sándor az interjút követően sok pénzt kapott a médiumtól.
Az újságírót ezért – saját állítása szerint – fenyegetni kezdték, így kedd este feljelentést tett a rendőrségen.
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A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Facebook)