Szőlő utcai ügy: a Fidesz szerint Magyar Péter, Magyar Márton és a Kontroll végighazudták a kampányt

A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök, a testvére Magyar Márton és az általa alapított Kontroll.hu internetes portál végighazudták a kampányt és becsapták az embereket.

A legnagyobb ellenzéki párt az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, „a közvélemény megdöbbenéssel értesült arról, hogy pénzzel vették rá az elhíresült Sanyikát, hogy a nyilvánosság előtt rágalmazzon és valótlanságokat fogalmazzon meg”.

„Most az üggyel foglalkozó újságírónőt megfenyegették, és zsarolással állításainak visszavonására akarták kényszeríteni” – írta a Fidesz.

Bangó Sándor korábban a Kontrollnak adott interjúban beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben. Füssy Angéla újságíró utána azt állította, hogy

Bangó Sándor az interjút követően sok pénzt kapott a médiumtól.

Az újságírót ezért – saját állítása szerint – fenyegetni kezdték, így kedd este feljelentést tett a rendőrségen.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Facebook)