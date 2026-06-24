Ruszin-Szendi Romulusz: A haderő nem piramisjáték

A rendelkezésre álló adatok szerint mintegy 1500 tartalékos katona érkezett jutalékos konstrukcióban a Magyar Honvédséghez, ez csaknem 700 millió forint közpénz elköltését jelentette. A haderő nem piramisjáték – írta kedd esti Facebook-bejegyzésében a honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint ez újabb példája annak, amikor a hozzá nem értés és a pénzszórás találkozik.

Felidézte, hogy az előző honvédelmi vezetés egyik „nagy ötlete” az volt, hogy jelentős összegeket fizettek azoknak, akik új tartalékos katonákat hoztak a rendszerbe. Egy-egy sikeres ajánlás után akár félmillió forintos nagyságrendű jutalom is járt. Az ilyen ajánlói rendszereket leginkább biztosítási ügynökhálózatoknál, értékesítő cégeknél vagy különböző hálózatépítő vállalkozásoknál alkalmazzák, ahol a cél az új ügyfelek vagy új belépők számának növelése. Ott természetes, hogy jutalék jár egy sikeres ajánlásért. „De a Magyar Honvédség nem biztosítótársaság. Nem telekommunikációs cég. És nem hálózatépítő vállalkozás. A haderő nem piramisjáték” – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette:

muszáj volt a próbaidő letelte után is meghatározott ideig állományban maradni, hogy az ajánlónak ne kelljen visszafizetnie a már kifizetett jutalmat. Ruszin-Szendi Romulusz szerint ez jelentette a valódi problémát, ugyanis „a haderőben nemcsak a létszám számít, hanem a minőség is”.

Amikor a rendszer pénzügyi ösztönzőkkel arra épül, hogy minél több embert hozzanak be, könnyen háttérbe szorulhat az a kérdés, hogy az adott jelentkező valóban alkalmas-e a katonai szolgálatra és valóban saját elhatározásából, elkötelezetten kíván-e csatlakozni a Magyar Honvédséghez – írta a tárcavezető.

Rámutatott arra:

nagy különbség van aközött, hogy valaki azért jelentkezik katonának, mert hisz a szolgálatban vagy azért kerül be a rendszerbe, mert valakinek félmillió forint múlik azon, hogy még egy embert „hozzon”.

A haderőnek nem „bárkire”, hanem olyan emberekre van szüksége, akik önként, meggyőződésből, a haza szolgálatának szándékával csatlakoznak – rögzítette.

A miniszter szerint joggal merül fel a kérdés: valóban ez volt a legjobb módja a magyar emberek pénzének felhasználására? Úgy vélte, ennek a csaknem 700 millió forintnak sokkal jobb helye lett volna: a katonák élet- és munkakörülményeinek javításában, laktanyák felújításában, modern kiképzési eszközök beszerzésében, felszerelések fejlesztésében vagy a katonacsaládokat támogató programokban.

„Mi másban hiszünk. Nem a jutalék hozza a katonát a honvédséghez, hanem a hivatás becsülete, a szolgálat értelme és a katonai közösség ereje. Legjobb toborzó nem a félmilliós jutalom. A legjobb toborzó az elégedett katona”

– írta a honvédelmi miniszter, hozzátéve: az a katona, aki büszkén viseli az egyenruhát, megbecsülve érzi magát, fejlődési lehetőséget lát maga előtt, és saját tapasztalata alapján ajánlja a szolgálatot másoknak.

„Mert erős haderőt nem jutalékokból, hanem elkötelezett, felkészült és motivált emberekből lehet építeni” – olvasható a bejegyzésben.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter beszédet mond a Honvéd Vezérkar új főnöke, Sándor Zsolt vezérezredes zászlóátvételi ünnepségén az Országház Kupolacsarnokában 2026. június 5-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)