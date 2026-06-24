Magyar zászlókkal díszítette fel az Erzsébet hidat a Mi Hazánk

Piros-fehér-zöld zászlókkal díszítette fel az Erzsébet hidat a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt szerint egy normális ember a családjára, a hazájára és az elért eredményeire lehet csak igazán büszke.

„Piros-fehér-zöldbe díszítettük az Erzsébet hidat” – felütéssel tett közzé fényképes bejegyzést szerdán Facebook-oldalán a Mi Hazánk Mozgalom.

Az ellenzéki párt azt írta:

„A Mi Hazánk Ifjai az egész hidat magyar zászlókkal díszítették fel. Júniusban is, ahogyan az év mind a 365 napján, egy normális ember a családjára, a hazájára és az elért eredményeire lehet csak igazán büszke.”

„A külföldről importált idegen ideológiák helyett a hazaszeretetet hirdetjük, valamint azt, hogy nekünk, magyaroknak bőven van mire büszkének lennünk” – közölték a bejegyzésben, amelyben arról is beszámoltak, hogy idén először meghirdették a nemzeti büszkeség hónapját, amelyre mindenkit várnak, akinek – mint fogalmaztak – fontos a hazája és a hagyományaink melletti kiállás.

Egyúttal arról is tájékoztattak, hogy július 11-én tartják meg a családi büszkeség menetét, ahol együtt állnak ki a hagyományos családmodell, valamint az egészséges apa- és anyaszerep mellett.

„A globalista világgal és elittel szemben valljuk: nem szégyen magyarnak lenni, a nemzeti önvédelem pedig nem bűntett, hanem egészséges immunreakció, Karácsony Gergelynek pedig üzenjük: Budapest a magyaroké!” – áll a Mi Hazánk Facebook-oldalán elérhető bejegyzésben.

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Kiemelt kép: A magyar zászlókkal feldíszített Erzsébet híd (Fotó: A Mi Hazánk Mozgalom Facebook-oldala)