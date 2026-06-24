Korlátozták az ivóvízhasználatot a nyíregyházi kórház egyes épületeiben

Megelőző intézkedéseket vezettek be a vízhasználattal kapcsolatban a nyíregyházi Jósa András Tagkórház egyes épületeiben, miután a vízminőségi ellenőrzések mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a kórház vízhálózatában – közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház szerdán.

Az ellenőrzések a megelőző intézkedések azonnali bevezetését indokolták, amelyek a nyíregyházi gyógyintézmény Cardiovascularis Centrumát, valamint a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömbök épületeit érintik. A közlemény szerint az intézmény a vizsgálati eredmények kézhezvételét követően haladéktalanul megtette a szükséges szakmai és műszaki intézkedéseket.

„Az érintett területeken a vízhasználatot a vonatkozó előírásoknak megfelelően korlátoztuk, alternatív megoldásokat biztosítottunk, valamint megkezdtük a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat” – írták.

Hozzátették:

a kórház munkatársai az ilyen helyzetben megkövetelt betegellátási higiénés eljárásokat alkalmazzák, így a betegellátás folyamatos és biztonságos,

valamint minden szükséges intézkedést megtesznek a betegek és a hozzátartozók egészsége védelmében.

A bevezetett intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és munkatársak egészségének legmagasabb szintű védelme – írták. A közlemény kiemelte: a kialakult helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, együttműködnek a hatóságokkal, és a szükséges beavatkozásokat a hatósági és szakmai előírásoknak megfelelően végzik el.

Kiemelt kép forrása: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közösségi oldala