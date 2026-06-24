Karácsony Gergely: A felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon

A Budapest Pride felvonulás idejére nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton – közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

„Nemzeti lobogó a nemzeti ünnepeken leng a budapesti hidakon. Most pár kedves ember, ha jól értem, az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. Kedves gesztus” – kezdte bejegyzését a főpolgármester.

Úgy fogalmazott: „igaz is, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért kiálló Budapest Pride szerintem is igazi szabadságünnep, ráadásul, ahogy tavaly, idén is a magyar szabadság napján”.

„Így aztán a felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet”

– zárta bejegyzését a szombati esemény kapcsán Karácsony Gergely.

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Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)