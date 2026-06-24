Kapitány István: A kormány az energiafüggetlenség és ellátásbiztonság erősítésén dolgozik

A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával – mondta szerdai videóüzenetében Kapitány István.

A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy 2030-ig az EU támogatásával a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Ez jelentős előrelépés, hiszen a szélerőművek teljesítménye 2016 óta 330 megawattos szinten áll, „gyakorlatilag be volt fagyasztva”. Az elmúlt években rendkívül dinamikusan nőtt a zöldenergia-termelés, de ennek döntő részét a naperőművek adták – tette hozzá.

A tárcavezető szerint

a biztonságos energiaellátáshoz több lábon kell állni, a szélerőművek és a naperőművek pedig tökéletesen kiegészítik egymást.

Amikor nem süt a nap, borús az idő, vagy épp éjszaka van, a szél továbbra is termelhet energiát, ez teszi erősebbé és kiszámíthatóbbá az egész rendszert. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent Magyarországnak – közölte.

Kapitány István ismertette továbbá, hogy az átláthatóság érdekében a pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén elkezdődik. A tender teljes mértékben versenyalapú, diszkrimináció- és korrupciómentes lesz.

2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami körülbelül akkora kapacitás, mint 4 paksi erőműblokk névleges teljesítménye. A szélerőművek nem folyamatosan termelnek maximális teljesítménnyel, de ez az adat jól mutatja a fejlesztés mértékét

– fogalmazott.

Sürgette egyúttal a villamosenergia-hálózat fejlesztését is az új kapacitások csatlakoztatása érdekében, hálózat- és infrastruktúrafejlesztésre uniós forrásból 1,5 milliárd euró juthat. Az elosztó és átviteli hálózatokat működtető társaságok már most is feszített tempóban dolgoznak az ehhez szükséges fejlesztések előkészítésén – mondta a miniszter.

Kiemelt kép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)