Intézkedési terv készült a Velencei-tó halállományának megmentésére – közölte a Mohosz

Intézkedési terv készült a Velencei-tó halállományának megmentésére a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereinek bevonásával, miután szerda reggel a valaha mért legalacsonyabb volt a vízszint – tájékoztatta a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) velencei-tavi kirendeltségének vezetője szerdán az MTI-t.

Pálinkás Imre Pál elmondta, hogy rendkívül kevés volt a csapadék az idén a tó vízgyűjtőterületén, ezért sosem látott alacsony vízállással futnak neki a várhatóan meleg és száraz nyárnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, a legalacsonabb vízállásra szeptember végén, október elején számítanak – fűzte hozzá.

A szakember jelezte, hogy

már most levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain, kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt az északi evezőspályánál. Amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, akkor mentőhalászatra is szükség lehet: az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek.

Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a víz minősége egyelőre rendben van, azt kéthetente ellenőrzik, ugyanakkor fel kell készülniük tömeges halpusztulásra is, amelyet jellemzően a nagy meleg után érkező hidegfront indíthat be.

Szerda reggel 7 órakor a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce 52 centméteren állt – tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője korábban az MTI-t. Siklós Gabriella kiemelte, hogy „ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz”, mert a vízszint várhatóan tovább fog csökkenni a nyáron.

Kiemelt kép: Velencei-tó (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)