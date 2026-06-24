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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Hőség: meghosszabbították a vörös kódot

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.24. 11:20

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A rendkívüli hőség miatt jövő hét kedd éjfélig meghosszabbította a vörös kódot a szociális- és családügyi miniszter – közölte Kátai-Németh Vilmos Facebook-oldalán. A döntés célja, hogy felhívja a figyelmet a veszélyre, és biztosítsa a rászorulók, különösen a hajléktalanok ellátását.

Kátai-Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy „figyeljünk egymásra”, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők, a betegeket és a hajléktalanok.

A vörös kód szombat hajnalban lépett életbe és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították.

A rendelkezésnek két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

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Kiemelt kép forrása: hirado.hu / Horváth Péter Gyula

hőségriasztáskánikula Kátai-Németh Vilmos

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