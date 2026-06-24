Folytatódik a nyári forróság

Többnyire derült, napos és száraz idő várható szerdán, a délutáni órákban 30–36 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet – írja a HungaroMet.

Előrejelzésük szerint általában derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás, de a középső országrészben továbbra is több gomolyfelhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északias szél a középső tájak kivételével időnként megélénkül.

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Délutánra 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő.

Este a gomolyfelhők feloszlanak, így éjszaka derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

Késő estére 19 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban melegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)