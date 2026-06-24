Dömötör Csaba: A Fidesz EP-frakciója írásbeli beadvánnyal fordul az EB-hez a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében

A Fidesz európai parlamenti frakciója írásbeli beadvánnyal fordul az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerdán az MTI-nek adott nyilatkozatában.

A politikus közölte: arra vonatkozó állásfoglalást várnak a bizottságtól, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalások során feltételként szabták-e meg azokat a döntéseket, amelyeket a magyar kormány az elmúlt hetekben meghozott.

Dömötör Csaba szerint az írásbeli beadvány azért is indokolt, mert Magyar Péter kormányfő nem ad érdemi tájékoztatást arról, hogy valójában miről állapodtak meg. Hozzátette, hogy Valdis Dombrovskis, a gazdasági ügyekért felelős uniós biztos viszont egyértelművé tette: a korábbi bizottsági ajánlások beépültek az új kormány hivatalos terveibe.

A fideszes EP-képviselő azt mondta:

ennek megfelelően a Tisza Párt országgyűlési többsége arról döntött, hogy kivezeti az üzemanyagok védett árazását, és „várhatóan belenyúl” a gáz- és áramártámogatások rendszerébe is. Felidézte, hogy a miniszteri meghallgatáson elhangzott: a jelenlegi általános támogatási rendszer helyett egy sokkal szűkebb, szociális alapú energiatámogatási rendszert kívánnak bevezetni.

Dömötör Csaba kitért arra, hogy szeptemberben megszűnik a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop is. Szerinte ez akár több tízezer forinttal is megemelheti az érintett családok havi törlesztőrészleteit, és közel negyedmillió magyar családot érinthet. Kiemelte: a kamattámogatások kivezetése korábban hangsúlyosan szerepelt az Európai Bizottság követeléslistáján.

A mostani kormány kivezeti a kisvállalkozásoknak nyújtott, 3 százalékos kedvezményes hitelkonstrukciót is. Hozzátette: a bizottsági ajánlásokkal összhangban az is körvonalazódik, hogy jelentősen csökkenthetik a magyar állampapírok után járó lakossági kamatokat az általános kamatcsökkentésen túlmenően is.

A politikus szerint egyre hangsúlyosabban vetődik fel az a kérdés is, hogy a tartós befektetési számlákhoz (tbsz) kapcsolódó adómentesség megmarad-e. Közölte: a bizottság azt is erőteljesen szorgalmazta, hogy Magyarország váljon le a keleti energiaimportról, így a nukleáris fűtőelemek keleti importjáról is, ami befolyásolhatja a paksi atomerőmű működését.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: az új kormány a nyilatkozatai alapján ezt a vállalást is kész teljesíteni, arról azonban nem ad tájékoztatást, hogy az emiatt bekövetkező áremelkedések többletköltségeit kinek kellene viselnie. Hozzátette: ezek a terhek véleménye szerint a magyar családokra hárulnának.

A fideszes EP-képviselő végül azt mondta, hogy a bizottsági követelések és az azokkal összefüggő kormányzati döntések több millió magyar ember életét érintik, ezért részletes tájékoztatást várnak arról, hogy pontosan mi szerepel az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásában, valamint arról, hogy ennek következményeként milyen megszorító intézkedések várhatók Magyarországon.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Lakatos Péter)