81 éves szörföst mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök

Az idős férfi magatehetetlenül sodródott a Balaton vizén. A rendőröknek épségben sikerült partra hozniuk sporteszközével együtt a 81 éves szörföst.

A vízi rendőrök június 23-án 14 óra 50 perckor a Balatonakali előtti területre siettek, mert észlelték, hogy egy szörfös magatehetetlenül sodródik a vízen. A 81 éves férfi azt mondta a rendőröknek, hogy nagyon kimerült, képtelen volt partközelbe jutni, ezért a rendőrök sporteszközzel együtt a szolgálati kisgéphajóba emelték és épségben a partra vitték – számolt be a Police.hu.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan veszélyhelyzet alakulhat ki.

Kiemelték, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, és nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel sem közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

A vízi rendőrök tanácsait érdemes megfogadni

Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát! A gyengén úszók pedig csak a sekély vízben fürödjenek! Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek! Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!

Amennyiben nem biztosak saját úszástudásukban és vízi járművekkel vízre mennek,

mindenképpen használjanak mentőmellényt!

Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást! Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére!

Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz-használatot!

A rendőrség honlapján hangsúlyozták, hogy a viharjelzés figyelembevételével, a jó helyzetértékeléssel és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek.

Baj esetén tegyenek bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán!” – javasolták.

Kiemelt kép: Police.hu