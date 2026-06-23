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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Törvényeket módosított a parlament az uniós források hazahozatala érdekében

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.23. 11:03

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Elfogadta az Országgyűlés kedden az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz.

A képviselők 142 igen és 39 nem szavazattal fogadták el a jogszabályt.

A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását,

valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án – MTI/Szigetváry Zsolt

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