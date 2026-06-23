Szökés: köddé vált a zalai ál-Jézus, nagy erőkkel keresi a rendőrség a spirituális csalót

Az ál-Jézus szökésben van, a rendőrség körözést bocsátott ki ellene. A helyi hírportál szerint feltehetően külföldön tartózkodik, de az sem kizárt, hogy Somogy nyugati részén rejtőzködik.

Böhönyén is szedte áldozatait a zalai vallási csaló.

A magát Jézus reinkarnációjának kiadó férfi összesen 20 millió forintot csalt ki követőitől

– számolt be a Sonline.hu.

A Somogy megyei hírportál kiemelte, hogy a férfi éveken keresztül tévesztette meg a hozzá forduló betegeket és tanítványokat, akiket csoportos, valamint egyéni szeánszokon is fogadott. Előadásain a feltétel nélküli szeretetről, az anyagi javak megvetéséről, valamint a testi-lelki tisztaságról prédikált és arra is rávette követőit, hogy komolyabb pénzösszegeket adományozzanak „nemes célokra”.

A hívők nem sejtették, hogy az adományokkal a mester luxuséletvitelét finanszírozzák.

A vádlott a korábbi bírósági tárgyalásokon mindvégig ártatlannak vallotta magát. Állítása szerint vallásos családi háttere miatt állt mindig is közel hozzá a spiritualitás, a vádakat pedig egykori barátai bosszújának tartotta.

A tárgyalóteremben visszautasította, hogy Jézushoz hasonlítsák, de sokatmondóan hozzátette: bár Jézus nem ő, a szükséges tudással kétségkívül rendelkezik.

A jogerős ítélet után az idős férfi egészségügyi okokra hivatkozva többször is halasztást kért a Zalaegerszegi Járásbíróságtól. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény alapján azonban az elítélt betegségei a büntetés-végrehajtási intézeten belül is maradéktalanul kezelhetőek, így a bíróság elutasította a kérelmet.

A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a szökésben lévő spirituális csalót.

Kiemelt kép: Police.hu