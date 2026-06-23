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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magyar Péter: Olyan V4-et szeretnének építeni, amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.23. 20:02

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A visegrádi négyek együttműködése visszatért – mondta a magyar miniszterelnök kedden Gödöllőn, a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a gödöllői Grassalkovich-kastélyban Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett.

Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.

Kiemelt kép: Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel, Magyar Péter magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök (b-j) a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2026. június 23-án – MTI/Illyés Tibor

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