Magyar Péter: Olyan V4-et szeretnének építeni, amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban

A visegrádi négyek együttműködése visszatért – mondta a magyar miniszterelnök kedden Gödöllőn, a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a gödöllői Grassalkovich-kastélyban Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. Kiemelt kép: Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel, Magyar Péter magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök (b-j) a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2026. június 23-án – MTI/Illyés Tibor