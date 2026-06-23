Magyar Péter: Ha jól végezzük a dolgunkat, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd

Közép-Európa jelen van, erős, és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa – fogalmazta meg a miniszterelnök a visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét.

Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, amely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is.

„Ha jól végezzük a dolgunkat, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd”

– fogalmazott. Hozzátette, úgy emlékeznek majd erre az időszakra, mint amikor a térség országai felismerték a saját erejüket, visszaépítették egymás bizalmát és közösen alakították Európa jövőjét.

A kormányfő azt javasolta a négy országnak (Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia), dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha.

Kifejtette: 1991-ben a közép-európai vezetők felismerték, hogy a kommunizmus bukása önmagában még nem jelent sikert, a szabadságot meg kell támogatni, intézményeket, együttműködéseket, gazdaságot, demokratikus jogállamot kell építeni. Felismerték azt is, hogy ezt a munkát könnyebb együtt elvégezni, mint külön-külön – idézte fel.

Megjegyezte: akkor is voltak viták az országok között, akkor is voltak sérelmek, erős nemzeti érdekek, mégis fontosabbnak tartották ezeknél a közös jövőt.

Úgy értékelt:

az Orbán-kormány idején a V4 mélypontra került, pedig ez senkinek nem volt érdeke, sem Magyarországnak, sem a régiónak, sem Európának. Magyarország elvesztette a bizalmat, a régió országai egyre ritkábban léptek fel azokban a kérdésekben, amelyek meghatározták a jövőjüket, és Magyarország szinte minden gazdasági mutató tekintetében elmaradt Közép-Európától

– mondta.

Magyar Péter kitért arra: Magyarországnak vannak vitái, természetes versenytársa sok régióbeli országnak, a külhoni magyarok ügyében pedig súlyos nézetkülönbségei vannak Szlovákiával. De az együttműködésnek nem az az alapja, hogy mindenben egyetértünk, hanem az a felismerés, hogy közös térben élünk, közös történelmet, sorsot hordozunk, sok közös érdek köt össze minket – mutatott rá a miniszterelnök.

Beszámolt arról, hogy kedden Gödöllőn találkozik V4-es partnereivel.

Közölte, nem véletlen vagy üres gesztus volt, hogy a választási győzelem után az első útja Varsóba vezetett, Magyarország érdeke ugyanis a magyar–lengyel bizalom helyreállítása, a visegrádi együttműködés újjáépítése és a rendszeres politikai párbeszéd visszaállítása.

Megjegyezte: az ezeréves lengyel–magyar barátságot nem tudja néhány elhibázott év tönkretenni.

A kormányfő a V4-es együttműködés fontos témájaként említette a közlekedési és energetikai kapcsolatok kiépítését, a fejlesztéspolitika összehangolását, a közös fellépést a stratégiai beruházások érdekében, valamint a megfelelő gazdasági környezet megteremtését. Magyar Péter ugyancsak lényegesnek nevezte az egyetemi, kutatási, innovációs együttműködés kiépítését, továbbá a politikai bizalom visszaépítését.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)