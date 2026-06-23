Magyar Péter elmondta, milyen cégeket vizsgálna a vagyonvisszaszerzési hivatal

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) meg fogja vizsgálni azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének a 75 százaléka közbeszerzésekből származik” – mondta a miniszterelnök hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Magyar Péter az NVVH kapcsán azt mondta, nemcsak Magyarországon, hanem Európában is példa nélküli ügyészség lesz, amely „tényleg elhozza a várt eredményeket”.

A miniszterelnök szerint az NVVH automatikusan vizsgálhatná azokat a cégeket, amelyek bevételének legalább 75 százaléka közbeszerzésekből származik, és szükség esetén állami felügyelőt rendelhetne ki hozzájuk. Hozzátette, hogy ez nem jelenti a magántulajdon elvonását. A hivatal a NAV adózási adatai alapján, az elévülési szabályok figyelembevételével, legfeljebb az elmúlt öt év adataira támaszkodhat.

A részleteket ismertetve kiemelte: ez a szervezet attól lesz különleges, attól lesz egy szuperhatóság, hogy nemcsak nyomozók lesznek benne, hanem elvégzik azt is, amit az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Ügyészség végez el, emellett pedig lesz egy kockázatelemzés is. Hozzátette: ez egy horizontális szervezet lesz, „mindent látni fog”.

A kormányfő elmondta, hogy a NVVH többféle eljárást indíthat majd a közvagyon védelme érdekében, így kockázatelemzést követően az ügyek büntetőeljárássá, polgári perré alakulhatnak vagy más hatósághoz is kerülhetnek, ha annak van hatásköre.

Ismertette: a hivatal átvehet már folyamatban lévő büntetőeljárásokat is, és együttműködhet a rendőrséggel vagy a NAV-val például nyomozati cselekmények, lefoglalások vagy zár alá vétel esetén. Szerinte az új rendszer célja, hogy gyorsabban lépjenek fel a közvagyont érintő ügyekben, és megakadályozzák, hogy az esetlegesen jogtalanul megszerzett vagyon eltűnjön az eljárások lezárásáig.

A hivatalban dolgozókra, nagyon szigorú integritási szabályok vonatkoznak majd, így lesz mentelmi joguk és 24 órás rendőri védelmet fognak kapni a hivatal vezetői.

Magyar Péter a társadalmi egyeztetés kapcsán örömét fejezte ki, hogy az Alaptörvény 17. módosítására már több ezer észrevétel érkezett a társadalmi párbeszéd keretében. Szerinte ez egy jó módszer, mert nagyon jó javaslatok érkeztek eddig.

A „Tisztítótűz műveletről” azt mondta, az egy „soha nem látott maffiaellenes és korrupcióellenes küzdelem”, hiszen „nagyon sok hasonlóság van az olasz Cosa Nostra és a magyar Cosa Nostra, a Fidesz között” – hívta fel a figyelmet.

A kormányfő beszélt arról is, hogy visszaadnák az Alkotmánybíróság korábbi hatásköreit, amelyeket szerinte az Orbán-kormány elvett, és újra az alkotmánybírók választhatnák meg maguk közül az elnököt.

Az Alaptörvény-módosításról közölte: egy olyan – egyszerűen megfogalmazható – megoldást kerestek, amellyel könnyen és gyorsan megszűnik a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása. „Harminc napon belül Sulyok Tamás nem köztársasági elnök és augusztus 20-ig meglesz az új köztársaság elnök” – szögezte le, kitérve arra, hogy a nemzeti egység meglétét Sulyok Tamás távozása mellett látja.

Arról, hogy 12 évben korlátoznák a parlamenti képviselőséget, azt mondta: nem visszamenőleges a jogszabály, ezzel együtt, ha addig valaki már 12 évig volt képviselő, a következő választáson nem fog tudni indulni. A műsorvezető azon felvetésére, hogy egyéni választókerületben lehetne újraválasztani valakit 12 év után is, a kormányfő jelezte: az ilyen kivételek bonyolíthatják a rendszert.

A szeptemberben induló alkotmányozási folyamatról azt mondta: egyelőre nincs szövegtervezet, először az embereket szeretnék megkérdezni például a környezetvédelemről, családról, szabadságjogokról, gyülekezési jogról. Ezután jöhetne létre egy szakmai testület, amely a társadalmi, szakmai és érdekképviseleti észrevételeket fésülné össze, majd ezután kezdődne a szövegezés. A cél, hogy „legyen egy olyan alkotmányunk, amit tényleg minden magyar ember magának érez” – emelte ki.

Magyar Péter rögzítette: a közmegegyezésen alapuló alkotmány célja lenne az is, hogy ne alakulhasson ki a korábbi struktúra, azaz „ilyen maffiaállam” még egyszer Magyarországon.

A legfőbb ügyész jövőjéről azt mondta: nagyon súlyos információk jutottak el hozzá róla, amelyeknek ha csak a fele igaz, nem maradhat a helyén. Egyelőre tájékoztatást vár tőle azokban az ügyekben, amelyekről már a nyilvánosság is értesült.

A szombatra tervezett Pride felvonulásról megjegyezte: a bejelentett gyülekezést a rendőrség tudomásul vette, így „senkit nem ér hátrány”, megtartható a rendezvény. Megjegyezte: kihelyezett kormányülés lesz péntek délutántól vasárnap estig „valahol vidéken”, úgyhogy ott lesznek a kormány tagjai és a Tisza-frakció vezetői.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)