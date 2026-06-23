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Késve tette közzé rendkívüli tájékoztatását a Mol, a jegybank megbírságolta

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.23. 08:56

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Mol Nyrt.-re a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi tájékoztatása szerint a tőzsdei kibocsátónak legkésőbb idén február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg.

A felügyelet megállapította, hogy a Mol már idén február 11-étől kilépett szokásos operációs gyakorlatából, és intézkedéseket tett a Barátság kőolajvezetéken addig érkező, ám kiesett szállítás pótlásának az előkészítésére. Legkésőbb ettől az időponttól tehát a kibocsátó olyan információk birtokában volt, amelyek érintették a Mol megítélését és hatással lehettek értékpapírjai értékére vagy hozamára. Ezeket a törvény szerint maximum egy munkanapon belül rendkívüli tájékoztatás keretében közzé kellett volna tennie – ismertette az MNB.

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Kiemelt kép forrása: Shutterstock

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